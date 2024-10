FURTH IM WALD. LKR. CHAM. Zwei Männer gerieten am Samstagabend bei einem mutmaßlich Drogenhandel in Streit. In dessen Verlauf verletzte ein 27-Jähriger einen Jüngeren mit einem Messer. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt nun wegen einem versuchten Tötungsdelikt.

Am Samstagabend, den 28.September endete ein mutmaßliches Drogengeschäft zwischen zwei syrischen Staatsangehörigen in Furth im Wald mit einer verletzten Person und einem Untersuchungshaftbefehl. Ein 20-Jähriger traf einen 27-Jährigen, um mutmaßlich Drogen zu kaufen. Bei dem Handel gerieten beide in Streit, wobei der Ältere ein mehrere Zentimeter langes Messer zückte und den Jüngeren zur Herausgabe sämtlicher Wertgegenstände brachte. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung gesteigert, verletzte der 27-Jährige den Jüngeren zudem mit dem Messer. Nachdem der 20-Jährige sich der Situation wieder entziehen konnte, verständigte dieser den Rettungsdienst und die Polizei. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der 27-Jährige nur wenig später festgenommen werden. Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz führte den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg noch am Sonntag, den 29.09.2024 einem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ mit dem Tatvorwurf eines versuchten Tötungsdelikt Haftbefehl gegen den 27-Jährigen.