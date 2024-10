HAẞFURT, LKR. HAẞBERGE. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat am Mittwochvormittag der unterfränkische Polizeivizepräsident Holger Baumbach den Leiter der Polizeiinspektion Haßfurt, Herrn Polizeioberrat Daniel Müller, verabschiedet. Als neuen Leiter begrüßte er den Ersten Polizeihauptkommissar Detlef Hauck, der bereits zum 1. September die Leitung der Dienststelle übernommen hat.

Daniel Müller wechselt zur Bereitschaftspolizei nach Bamberg

Daniel Müller zeichnete sich in den letzten 20 Monaten für die Geschicke der PI Haßfurt verantwortlich. Anfang September hat er nun die Leitung der neu geschaffenen Abteilung Polizeikarriere beim Präsidium der Bereitschaftspolizei in Bamberg übernommen. Damit schloss sich für den aus einer Steigerwaldgemeinde stammenden Polizeioberrat quasi ein Kreis. So war dieser bereits vor seiner Zeit in Haßfurt bei der Bereitschaftspolizei in Bamberg im Bereich Aus- und Fortbildung tätig. Zudem hatte der 49-Jährige nach dem Start seiner Ausbildung im Jahr 1995 und ersten Dienstjahren in Nürnberg bereits von 2006 bis 2015 Dienst bei mehreren oberfränkischen Dienststellen geleistet und währenddessen den Aufstieg von der 2. Qualifizierungsebene (2.QE, früherer mittlerer Dienst) in die 3. QE (früherer gehobener Dienst) geschafft. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen hatte er sich schließlich für das Studium zum Aufstieg in die 4. QE (zuvor höherer Dienst) empfohlen, das er im Jahr 2017 erfolgreich abschloss.

Detlef Hauck kommt von Ebern nach Haßfurt

Mit Detlef Hauck bekommt die Haßfurter Polizei erneut einen Dienststellenleiter, der selbst aus dem Kreis Haßberge und ebenfalls zu seinen dienstlichen „Wurzeln“ zurückkommt. Der 52-Jährige hatte seine Ausbildung im Jahr 1988 als Polizeipraktikant bei der PI Haßfurt ebenfalls zunächst in der 2. QE begonnen. Danach war er bis zum Frühjahr 1997 in verschiedenen Positionen beim Polizeipräsidium und dem BLKA in München tätig, bevor er in die Ausbildung zur 3. QE einsteigen konnte. Diese schloss er 1999 mit der Ernennung zum Polizeikommissar erfolgreich ab.

Nach zwei Jahren bei der Verkehrspolizei in Schweinfurt gelang es ihm einen Traum zu verwirklichen und eine Ausbildung zum Hubschrauberpilot zu absolvieren. Bis 2013

war er dann bei der Hubschrauberstaffel der Bayerischen Polizei im mittelfränkischen Roth im Einsatz, bevor es ihn wieder zurück nach Unterfranken zum Polizeipräsidium ins Sachgebiet (SG) E1, Organisation und Dienstbetrieb nach Würzburg zog.

Im Juni 2017 kehrte er dann erstmals wieder für gut ein Jahr zur PI Haßfurt als stellvertretender Dienststellenleiter zurück. Nochmals über eine Station beim PP Unterfranken führte ihn danach sein Weg zur PI Ebern, die er ab Mai 2018 zunächst als stellvertretender und ab August 2020 als Dienststellenleiter bis zum Sommer 2024 führte, unterbrochen nur von zwei weiteren je sechsmonatigen Abordnungen zum PP Unterfranken und ins Bay. Staatsministerium des Innern.

An beide gerichtet sagte Holger Baumbach im Rahmen seiner Festrede:

„Wie schon Daniel Müller eine Idealbesetzung für die Position des Dienststellenleiters hier in Haßfurt war, so trifft dies ganz genauso auf Detlef Hauck zu. Es kommt hier wieder einer aus der Region für die Region und ist top dafür geeignet.“

Daniel Müller räumte in seinen Abschiedsworten ein, dass ihm trotz seiner eher kurzen Zeit in Unterfranken der Wechsel zurück nach Bamberg alles andere als leichtfällt:

„Die Zusammenarbeit mit den Kollegen und den Sicherheitspartnern hier in Haßfurt war sehr eng und hat mir sehr viel Freude gemacht.“

In seiner Antrittsrede brachte Detlef Hauck zum Ausdruck, dass er mit Respekt an seine neue Aufgabe herantrete:

„Ich möchte mit gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung aller Beteiligten dafür sorgen, dass wir für die Sicherheit der Menschen in unserer Region bestmöglich da sind und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Inspektion und den anderen Dienststellen als auch den Sicherheitsbehörden.“