AMBERG. Zusammen mit dem Polizeipräsidium Oberpfalz lädt die Polizeiinspektion Amberg im Rahmen des Event „Coffee with a Cop“ am nächsten Donnerstag interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einem entspannten Austausch nach Amberg ein.

Die Polizeibeamten der verschiedenen Amberger Dienststellen freuen sich am Donnerstag, 10. Oktober von 10:00 bis 15:00 Uhr auf dem Marktplatz im Amberg auf interessante und gewinnbringende Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung „Coffee with a Cop“. Das Format hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Es zeigte sich, dass sowohl die Bevölkerung, als auch die Polizei davon profitieren, bei einem Heißgetränk miteinander ungezwungen in Kontakt zu kommen.

Der Austausch über die Themen, die unsere Bürgerinnen und Bürger aktuell bewegen, liegt uns dabei besonders am Herzen. Parallel dazu erhalten Sie die Chance „Ihre“ Polizei hautnah kennen zu lerne und die Beamten vor Ort mit Fragen zu löchern.

Wie sieht der Alltag eines Kriminalpolizisten aus? Was erlebt eine Streifenpolizistin auf einer Streifenfahrt in Amberg? Wie kann ich mich bei der Polizei bewerben?

Neben den Beamten der Polizeiinspektion Amberg, stehen beispielsweise auch Vertreter der Kriminalpolizei und die Einstellungsberater den Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und viele gute Gespräche!