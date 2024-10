KULMBACH. Die Ehrenamtlichen der Bayerischen Sicherheitswacht sind sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Durch ihre Präsenz im öffentlichen Raum sorgen sie für Sicherheit und sind zusätzliche Augen und Ohren für die Polizei. Dies stellten zwei Mitarbeiter der Kulmbacher „SiWa“ am Dienstagabend eindrucksvoll unter Beweis, als sie dafür sorgten, dass ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden konnte.

Die beiden Ehrenamtlichen begannen ihren Dienst zunächst wie üblich in der Wache der Kulmbacher Polizei. Dort rüsteten sie sich jeweils mit einem Funkgerät aus, streiften sich die Jacke mit dem markanten Aufdruck „Sicherheitswacht“ über und informierten sich zudem über Neuigkeiten aus dem Dienstbereich. Im Anschluss ging es auf Fußstreife, diesmal in der Kulmbacher Innenstadt, dem Grünzug sowie dem Bereich um den Zentralen Busbahnhof. Gegen 18 Uhr erregte auf Höhe des „fritz“ Einkaufszentrums ein Mann ihre Aufmerksamkeit. Der 63-Jährige war ihnen bekannt, da er per Haftbefehl gesucht wird.

Sofort griffen sie zu ihrem Funkgerät und verständigten die Polizei. Schnell waren die Ordnungshüter vor Ort und tatsächlich: Es handelte sich bei dem Mann um den Gesuchten, den sie sofort festnahmen und zur Wache brachten.

Aufgrund des Haftbefehls hatte der Mann die Wahl: Die aus einem zurückliegenden Strafverfahren verhängte Geldstrafe bezahlen oder die Tagessätze in einer Haftanstalt absitzen.

Nach einiger Abklärung schaffte es der 63-Jährige, den vierstelligen Betrag aufzutreiben. Er konnte im Anschluss seinen Weg fortsetzen.