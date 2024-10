VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR. PASSAU. Am Samstagabend (28.09.2024) wurde ein 33-Jähriger von vier männlichen Personen überfallen und angegriffen. Im Rahmen der Fahndung wurden vier Tatverdächtige festgenommen, die zwischenzeitlich nach richterlicher Vorführung inhaftiert wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Der 33-Jähriger soll sich ursprünglich mit einem Mann außerhalb von Vilshofen an der Donau bei einer Wiese am Waldrand in der Nähe von Alkofen zu einem persönlichen Treffen verabredet haben. Als der 33-Jährige gegen 23.00 Uhr zum benannten Treffpunkt erschien, erwarteten ihn vier Männer. Unvermittelt wurde der 33-Jährige von den vier Männern attackiert, festgehalten und geschlagen. Die Männer nahmen zwei Mobiltelefone des Geschädigten an sich. Als sich ein unbeteiligter Zeuge zu Fuß näherte, ließen die Vier von dem 33-Jährigen ab und entfernten sich mit einem Pkw. Der Spaziergänger informierte die Polizei und den Rettungsdienst. Der 33-Jährige wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er ambulant medizinisch versorgt wurde.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Dingolfing ein Fahrzeug im Bereich Wörth an der Isar. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass es sich wohl um die vier Tatverdächtigen Männer im Alter von 16, 18, 19 und 25 Jahren handelt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu den Hintergründen übernommen. Nach einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht Passau am Sonntag (29.09.2024) wurden die vier von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehle aufgrund des Verdachts des schweren Raubes erlassen und alle Tatverdächtigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

