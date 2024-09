KAUFBEUREN. Seit Dienstag, den 24.09.2024, wird eine 20-Jährige aus Kaufbeuren vermisst. Sie könnte medizinische Hilfe benötigen. Wer hat sie gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Die Vermisste hat sich zuletzt in Kaufbeuren aufgehalten. Sie könnte sich aufgrund der fehlenden Medikamenteneinnahme in einer hilflosen Lage befinden und orientierungslos sein. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die 20-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Die polizeilichen Suchmaßnahmen in Kaufbeuren und dem öffentlichen Nahverkehr blieben bis dato ergebnislos. Die 20-Jährige reist gerne mit dem Zug und könnte deshalb auch überregional umherreisen. Die Polizei Kaufbeuren bittet die Bevölkerung um Hinweise über den Aufenthaltsort der vermissten Frau unter der Telefonnummer 08341 933-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild finden Sie hier: Vermisstenfahndung 20-Jährige

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).