Zwei Verkehrskontrollen - Zwei Mal ohne Führerschein unterwegs

ASCHAFFENBURG. Bei zwei Verkehrskontrollen im Laufe des Wochenendes hatten Streifen der Aschaffenburger Polizei den richtigen Riecher. Die Pkw-Fahrer waren beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und mussten nach der Kontrolle zu Fuß weitergehen.

Die erste Kontrolle erfolgte am Freitag, gegen 20:40 Uhr, in der Theresienstraße. Der 19-jährige Fahrer räumte hierbei auf Nachfrage der Beamten ein, keinen Führerschein zu besitzen.

Am Montag, gegen 05:00 Uhr, wurde ein 23-Jähriger in der Weißenburger Straße gestoppt. Dieser gab letztendlich zu, dass er aktuell noch in der Fahrschule sei und den Führerschein noch nicht bestanden habe. Dies wird in der Konsequenz nun auch noch einige Zeit dauern.

Beide Männer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Vermutlich am späten Samstagabend, zwischen 16:00 Uhr und 22:15 Uhr, wurde in der Großostheimer Straße und der Ringstraße drei geparkte Pkw mutwillig beschädigt. Der Täter schüttete eine unbekannte klebrige Substanz auf die Windschutzscheiben der Autos.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Sportparks in der Jahnstraße ein VW Touareg mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.