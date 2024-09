NÜRNBERG. (1011) Am Freitagnachmittag (27.09.2024) stürzte eine Radfahrerin im Nürnberger Westen und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 14:50 Uhr war die 58-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg in der Gustav-Adolf-Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Ein Pkw-Fahrer, der sich hinter der Radfahrerin befand, sagte aus, dass diese hier bereits eine unsichere Fahrweise an den Tag legte.

Der Zeuge überholte die 58-Jährige mit langsamer Geschwindigkeit und ausreichendem Sicherheitsabstand. Nachdem der Überholvorgang abgeschlossen war, vernahm der Fahrer einen lauten Schlag und sah, dass die Radfahrerin gestürzt war.

Die Frau zog sich bei dem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Die Nürnberger Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und bittet nun um weitere Zeugenhinweise. Personen, die den Sturz der Radfahrerin beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel