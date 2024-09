2190 – Polizei stoppt Autorennen

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (29.09.2024) stellte eine Polizeistreife ein verbotenes Autorennen zwischen zwei 19-jährigen Autofahrern in der Volkhartstraße fest.

Gegen 03.30 Uhr beobachteten die Beamten zwei Autos an der Kreuzung Grottenau und Volkhartstraße, die aufgrund ihrer Fahrweise beim Abbiegen einen weiteren Autofahrer gefährdeten. Es kam fast zu einem Unfall.

Anschließend fuhren sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung stadtauswärts.

Die Beamten stoppten die beiden Autofahrer in der Langenmantelstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden 19-jährigen Autofahrer.

2191 – Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Göggingen – In der Nacht auf den gestrigen Samstag (28.09.2024) entzog sich ein 30-jähriger Autofahrer zunächst einer Polizeikontrolle in der Gabelsbergerstraße. Die Polizei stoppte den alkoholisierten Mann.

Gegen 01.30 Uhr befuhr der 30-jährige Autofahrer die Gabelsbergerstraße in südliche Richtung. Als die Polizeistreife versuchte den Mann zu kontrollieren, missachtete dieser die Aufforderungen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Pfarrer-Herz-Straße. Dort stellte der 30-Jährige das Auto ab und flüchtete zu Fuß. Einsatzkräfte stoppten den 30-Jährigen schließlich in der dortigen Grünanlage und kontrollierten den Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 30-Jährigen.

2192 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Auto

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (29.09.2024) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem silbernen VW Touran in der Meraner Straße und entwendete mehrere Gegenstände.

Im Zeitraum von 0.15 Uhr bis 01.15 Uhr beschädigten der oder die bislang unbekannten Täter zunächst eine Autoscheibe und entwendeten anschließend einen Geldbeutel und eine Handtasche aus dem Innenraum des Autos. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwere Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Um sich vor derartigen Diebstählen zu schützen, empfiehlt die Polizei Folgendes:

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und überprüfen Sie, ob es auch tatsächlich verschlossen ist. Besonders bei Keyless-Go-Fahrzeugen sind hier Vorkehrungen zu beachten.

Verschließen Sie alle Fenster.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps rund um den Schutz Ihres Autos finden Sie in folgendem Flyer:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf

2193 – Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Lechhausen – Am vergangenen Samstag (28.09.2024) verhinderten Polizeibeamte, dass ein 28-jähriger Mann alkoholisiert mit seinem Auto fuhr.

Gegen 23.30 Uhr stellte eine Polizeistreife den 28-Jährigen fest, der in seinem geparkten Auto saß. Die Beamten kontrollierten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille.

Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel des 28-Jährigen sicher und verhinderten somit eine Fahrt unter Alkoholeinfluss.

2194 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (26.09.2024), 14.00 Uhr bis Freitag (27.09.2024), 08.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Daimler in der Berliner Allee. Das Auto parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Göggingen – Am gestrigen Samstag (28.09.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines Hyundai i20 in der Isegrimmstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

2195 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Göggingen – Am vergangenen Freitag (27.09.2024) zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines Autos auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Gögginger Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Lechhausen – Am gestrigen Samstag (28.09.2024) schlugen drei bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines silbernen VW Golfs in der Euler-Chelpin-Straße ein. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin.

Gegen 22.45 Uhr beobachteten Zeugen die drei unbekannten Täter, wie sie Heckscheibe des VW einschlugen. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Zugspitzstraße. Eine sofortige Fahndung im näheren Umfeld verlief ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die drei unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2196 – Polizei ermittelt nach Messenger-Betrug

Augsburg – Am vergangenen Freitagmorgen (27.09.2024) erhielt ein 69-jähriger Mann eine SMS einer vermeintlichen Bank mit der Aufforderung seine Online-Registrierung zu aktualisieren. Der 69-Jährige folgte dem Link und bestätigte die Aktualisierung. Nach weniger Zeit stellte der 69-Jährige fest, dass von seinem Konto ein Geldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich abgebucht wurde.

Unmittelbar darauf verständigte der 69-Jährige seine Bank und veranlasste die Sperrung seines Kontos. Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Betrugs.

Beim sogenannten Messenger-Betrug nehmen unbekannte Täter Kontakt über SMS oder Messengerdienste auf und geben sich als Ihre Angehörigen aus.

Wenn Sie solche Nachrichten von einer unbekannten Nummer erhalten:

Überweisen Sie keine Geldbeträge an unbekannte Personen.

Geben sie keine vertraulichen Daten an.

Kontaktieren Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer zur Überprüfung.

Seien Sie grundsätzlich vorsichtig, wenn fremde Nummern Sie kontaktieren oder Verwandte sofortige finanzielle Hilfe fordern.

Im Verdachtsfall: Blockieren Sie die unbekannte Nummer.

Weitere Informationen finden Sie unter:

2197 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am gestrigen Samstagmorgen (28.09.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in der Hallstraße. Eine Person wurde dabei verletzt.

Gegen 05.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Situation beruhigen.

Bei der Auseinandersetzung wurde eine Person verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der genaue Verlauf des Streits ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

2198 – Polizei sucht Zeugen

Haunstetten – Am vergangenen Freitag (27.09.2024) warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Böller auf insgesamt zwei Grundstücke in Haunstetten. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 16.00 Uhr warfen der oder die Unbekannten einen Böller auf einen Balkon in der Inninger Straße. Zudem legten sie gegen 18.30 Uhr einen Böller vor eine Haustür in der Muskatellerstraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.