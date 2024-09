ZIRNDORF. (1007) In der Nacht von Samstag (28.09.2024) auf Sonntag (29.09.2024) brachen Jugendliche in einen ehemaligen Kindergarten in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein. Nachdem sie die Innenräume verwüstet hatten, konnten sie durch Beamte im Nahbereich angetroffen werden.



Gegen 03:20 Uhr stellten Zeugen den Schein von Taschenlampen in dem leerstehenden Gebäude Am Schreiberholz fest. Auch die ersteintreffenden Streifen der Polizeiinspektion Zirndorf nahmen dies vor Ort wahr.

Daraufhin umstellten mehrere Streifen das Gebäude, ein Hundeführer sowie ein Polizeihubschrauber wurden hinzugezogen.

Als die Beamten das Gebäude betraten, flüchtete mindesten eine Person in den angrenzenden Wald. Bei einer Absuche des Geländes stellten die Beamten weitere fünf Jugendliche fest. Unter Zuhilfenahme des Polizeihubschraubers konnte nachfolgend auch der geflüchtete Jugendliche im Wald gestellt werden.

Am ehemaligen Kindergarten bemerkten die Polizisten eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie frische Beschädigungen in den Waschräumen. Alle anderen Räume waren verwüstet und durchwühlt worden.

Der genaue Sach- bzw. Entwendungsschaden steht noch nicht fest.

Die Beamten verständigten die Eltern der Jugendlichen (14, 14, 14, 14, 16, 17). Die sechs müssen sich wegen Sachbeschädigung und (versuchten) besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Erstellt durch: Janine Mendel