Nach Unfallflucht - Obernburger Polizei sucht Zeugen

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Ein bislang Unbekannter geriet mit seinem Fahrzeug am Freitagnachmittag leicht in den Gegenverkehr. Hierbei streifte er einen Rettungswagen. Im Anschluss flüchtete er offenbar von der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein Rettungswagen am Freitag, gegen etwa 15:10 Uhr, mit Blaulicht und Martinshorn auf der Kreisstraße zwischen Mönchberg und Collenberg unterwegs. Hierbei kam ihm ein weißer Pritschenwagen leicht auf seiner Spur entgegen und es kam zu einer Berührung der beiden Außenspiegel.

Der Rettungswagen meldete den Unfall umgehend über Funk der Integrierten Leitstelle. Auf Grund eines dringend behandlungsbedürftigen Patienten im Fahrzeug konnte er nicht anhalten. Der Fahrer des weißen Pritschenwagens setzte seine Fahrt offenbar auch fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter 06022/629-0 zu melden.

Diebstahl auf Autohaus-Gelände - Zeugen gesucht

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte mehrere Pkw geöffnet und Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro gemacht. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Diebstahl ereignete sich dem Sachstand nach zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr. Unbekannte begaben sich auf das Gelände des Autohauses im Grundtalring und öffneten 19 dort abgestellte Pkw. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen gewaltsam Elektronikgeräte und konnten unerkannt flüchten. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Obernburger Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter 06022/6290.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / GAILBACH. Am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde in der Glaserstraße auf Höhe der Hausnummer 2 an einem geparkten VW die Motorhaube mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in der Presentstraße ein geparkter grauer Hyundai angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 09:40 Uhr und 10:10 Uhr, wurde in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 10 ein geparkter weißer Ford Fiesta angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.