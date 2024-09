FREYSTADT. LKR NEUMARKT I.D.OPF. Einbruch in Apotheke durch unbekannte Täter. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

An einer Apotheke in Freystadt wurden am Freitagmorgen Einbruchsspuren festgestellt. Der Umfang der möglichen Beute wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 27.September, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Berchinger Straße festgestellt hat, wird gebeten sich unter der 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.