REGENSBURG. Raubdelikt durch zwei Unbekannte in einer Grünanlage. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Ein 41-Jähriger durchquerte am Freitag, den 27.September, in den frühen Morgenstunden die Fürst-Anselm-Allee in Richtung der Wittelsbacherstraße. Dabei wurde er zunächst von zwei Unbekannten angesprochen, welche seine Wertsachen forderten. Nachdem der 41-Jährige sich weigerte, begannen die beiden Männer, den Mann körperlich anzugehen. Letztendlich flohen die beiden Männer ohne Beute von der Örtlichkeit und ließen den verletzten Mann zurück. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Morgen des 27.September, gegen 03:30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung oder verdächtige Personen im Bereich der Fürst-Anselm-Allee festgestellt hat, wird gebeten sich unter der 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.