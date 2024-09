SCHWARZENFELD. LKR.SCHWANDORF. Aufgrund einer möglichen fahrlässigen Tötung führt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg derzeit Ermittlungen zu einem Todesfall einer 46-Jährigen durch.

Nach dem Tod der 46-Jährigen untersucht die Kriminalpolizeiinspektion Amberg in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Schwandorf einen möglichen Zusammenhang mit einem Gaststättenaufenthalt Tage zu vor. Die Untersuchungen dazu dauern noch an. Derweil betreibt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg zudem ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung mit mehreren geschädigten Personen. In diesen Fällen waren Personen im gleichen Restaurant zum Essen und hatten anschließend körperliche Beschwerden.