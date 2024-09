VOHENSTRAUß. LKR NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Fahnder stellten am Dienstag, den 23.September, in einem Pkw diverse Baumaschinen sicher. Die Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro wurden aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem Baucontainer im Nürnberger Umland entwendet und sollten außer Landes gebracht werden. Die drei Insassen wurden festgenommen und die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus kontrollierten am Dienstag, den 23.September, kurz vor Mitternacht einen Pkw mit rumänischer Zulassung. Schnell zeigte sich beim Blick in den Kofferraum, dass dieser voller Baumaschinen mit deutschen Firmenaufklebern war. Die drei Insassen konnten den Besitz der Gegenstände nicht glaubhaft erklären, sodass die Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro sichergestellt wurden. So waren in dem Van neben dem vermutlichen Einbruchswerkzeug unter anderem eine Stichsäge, ein Bohrhammer und eine Motorsäge, aber auch eine Rüttelplatte. Die drei Insassen wurden unter anderem wegen dem Verdacht der Hehlerei vorläufig festgenommen und durch die mittlerweile ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. am Mittwochvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Untersuchungshaftbefehl, sie wurden in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Bayern untergebracht.