PEIßENBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Mittwochnachmittag, 25. September 2024, brach in einer Doppelgarage an einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, jedoch wurde das Inventar und die Doppelgarage stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird, nach derzeitigem Ermittlungsstand, im niedrigen sechsstelligen Bereich beziffert. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Am Mittwochnachmittag (25. September 2024), um 15.30 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über den Brand einer Doppelgarage in Peißenberg ein. Die Einsatzkräfte der alarmierten regionalen Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohngebäude verhindern.

Bei dem Brand wurden, nach derzeitigen Erkenntnissen, keine Personen verletzt.

Im brennenden Objekt befanden sich neben einem Pkw auch weitere Gerätschaften, die allesamt erheblich beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Für die Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Peißenberg mit 25 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen im Einsatz.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim. Noch am selben Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, am Brandort die Ermittlungen. Mit Unterstützung des Fachkommissariats für Spurensicherung erfolgen nun weitere Untersuchungen in dieser Sache.

Die Brandursache ist momentan unklar und nun unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb diesbezüglich aktuell keinerlei Aussagen getroffen werden können.