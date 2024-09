LANDSHUT. Am Mittwoch, 25.09.2024, haben Telefonbetrüger in Niederbayern mit der Masche sog. „Schockanrufe“ zugeschlagen. Ein Senior hat Bargeld an einen unbekannten Mann übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag erhielt ein 74-Jähriger Mann aus Landshut einen Anruf, bei dem ihm vorgegeben wurde, sein Sohn solle einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Um einer Haftstrafe entgehen zu können, müsse er nun für seinen Sohn eine große Geldsumme bezahlen. Gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich der Schönaustraße in Landshut zur Übergabe einer fünfstelligen Bargeldsumme an einen bislang unbekannten Mann, welcher anschließend in einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung flüchtete.

Personenbeschreibungen:

Abholer: Der Mann war ca. 30-35, 180-185 cm groß, von schlanker Statur, leicht rötlicher Bart, sehr kurze dunkelbraune Haare, blauer dünner Mantel, orange gestreifte Schuhe

Fahrer des Pkw: 40 – 45 Jahre alt, extrem dick, langer schwarzer Vollbart, Stoppeln am Kopf, kurzes schwarzes T-Shirt

Beide sollen südländischen Phänotyps entsprechen

Zeugenaufruf

Zeugen, die am Mittwoch, 25.09.2024, zwischen 14.30 und 17:00 Uhr im Bereich der Schönaustraße in Landshut verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.