Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

LKR. FORCHHEIM. Ein 51-Jähriger aus dem Raum Ebermannstadt steht im Verdacht, ein Kind sexuell missbraucht zu haben. In dieser Sache ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Bamberg. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Der 51-Jährige war als Pfleger in einem Kindergarten im Landkreis Forchheim beschäftigt. In Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit soll er ein fünfjähriges Mädchen unsittlich am Oberkörper berührt haben. Die Eltern des Kindes meldeten den Vorfall bei der Polizei. Kräfte der Kriminalpolizei Bamberg nahmen den Tatverdächtigen am vergangenen Freitag aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Bamberg vorläufig fest. Er wurde noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige sitzt seitdem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die genaueren Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg.