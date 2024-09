TIRSCHENREUTH. LKR. TIRSCHENREUTH. Am Donnerstagvormittag kam es in Tirschenreuth zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin, welche hierbei verletzt wurde. Gegen den 38-Jährigen wurde durch das Amtsgericht Weiden i.d.OPf. nun Haftbefehl erlassen.

Am Donnerstag, 19. September, geriet gegen 09:15 Uhr ein 38-jähriger Mann mit seiner 49-jährigen Ex-Lebenspartnerin in der Nähe eines Cafés im Gewerbegebiet Ost in Tirschenreuth in einen Streit. Im Zuge dessen stieg der 38-Jährige in seinen Pkw und fuhr gegen das geparkte Fahrzeug der 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch das Auto der Frau gegen ein Metalltor stieß. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen und stürzte auf die 49-Jährige.

Die Frau erlitt hierdurch eine Armfraktur und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht werden.

Ihr Lebensgefährte wurde durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Tirschenreuth vorläufig festgenommen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb durch die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem wurden beim Abgleich seiner Daten im polizeilichen Fahndungsbestand zwei offene Haftbefehle festgestellt.

Der 38-Jährige wurde am Freitag, 20. September, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Weiden i.d.OPf vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des Tatvorwurfs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Der Mann wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt zum Vollzug der Untersuchungshaft gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen bezüglich des Vorfalls übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.