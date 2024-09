WEIDEN I.D.OPF. Am Sonntagnachmittag, den 22.September, geriet ein Keller eines Mehrparteienhauses in der Marienbader Straße in Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. schließt Brandstiftung nicht aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Durch Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrparteienhauses lief am Sonntag, den 22.September, gegen 14 Uhr ein Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei an. Die Bewohner des Gebäudes waren beim Eintreffen der Rettungskräfte schon aus dem Komplex, sodass niemand verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Keller des Haues aus ungeklärter Ursache aus und zog diverse Kellerabteile und Kabelleitungen in Mitleidenschaft. Der Sachschaden ist noch nicht abzuschätzen.

Bereits am Freitag, den 20.09.2024, gegen 18:30 Uhr, kam es im Keller des selben Hauses zu einem Brand aus bislang ungeklärter Ursache. Ein möglicher Zusammenhang zum Brand am Sonntag wird derzeit geprüft. Verletzt wurde bei dem Brand niemand und der Sachschaden kann auch hier bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Da die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. Brandstiftung in beiden Fällen nicht ausschließen kann, wird die Bevölkerung um Zeugenhinweise gebeten

Wem am Freitagabend gegen 18:30 Uhr und am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, im Bereich der Marienbader Straße ein verdächtiges Fahrzeug oder eine verdächtige Person aufgefallen ist, der wird gebeten, sich unter der 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.