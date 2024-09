2148 - Zeugensuche nach Pkw-Brand

Universitätsviertel - Am Samstagmorgen (21.09.2024) brannte ein Pkw in der Lilienthalstraße.

Eine Zeugin konnte bei einem Blick aus ihrem Fenster gegen 06:10 Uhr den brennenden Opel feststellen. Der Pkw wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Vor Ort konnten Hinweise auf Brandstiftung festgestellt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Tel. 0821/323-2710 Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, um Hinweise.

2149 - Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Spickel - Am Samstag (21.09.2024) stürzte ein 50-Jähriger am Hochablass beim Versuch auf sein Fahrrad zu steigen und verletzte sich dabei schwer.

Der Mann bewegte sich zunächst fußläufig in Richtung Westen. Als er versuchte auf sein Fahrrad zu steigen stürzte er. Passanten riefen daraufhin den Rettungsdienst. Im Beisein des Rettungsdienstes stürzte der 50-Jährige erneut, fiel dabei auf seinen Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Der Mann schien stark alkoholisiert zu sein, ein Atemalkoholtest war jedoch nicht möglich.

Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht, sein Fahrrad wurde durch die Polizeistreife sichergestellt.

2150 - Betrunkener baut Unfall mit E-Scooter

Göggingen - Am Sonntag (22.09.2024) versuchte der Fahrer eines E-Scooters sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, dabei kam es zum Unfall.

Gegen 02:30 Uhr sollte der 19-jährige E-Scooter-Fahrer in der Imhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei versuchte er zu fliehen. Der Streifenwagen fuhr neben dem E-Scooter her, dabei fuhr der Fahrer jedoch Schlangenlinien und touchierte den Streifenwagen. Der 19-Jährige konnte schließlich durch einen Polizeibeamten fußläufig eingeholt werden. Um der Kontrolle weiterhin zu entgehen lenkte der Fahrer seinen E-Scooter stark nach links und kam dabei zu Fall. Dadurch erlitt der 19-Jährige leichte Schürfwunden an den Händen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille.

Der Streifenwagen, sowie der E-Scooter wurden nicht beschädigt.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Eine Beschlagnahme des Führerscheins wurde angeordnet.

2151 - Zeugensuche nach Pedelec-Diebstahl

Innenstadt - Am Freitag (20.09.2024) wurde an einem Fahrradständer des Augsburger Hauptbahnhofes in der Pferseer Straße ein Pedelec entwendet.

Der Geschädigte versperrte sein Fahrrad gegen 19:50 Uhr am dortigen Fahrradständer. Als er gegen 22:30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad (Marke: LIQ, Farbe: schwarz/blau) verschwunden. Der Wert des entwendeten Pedelecs beläuft sich auf etwa 2300 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2110.

2152 - Nach Körperverletzung und Beleidigung festgenommen

Innenstadt - Am Freitagabend kam es in der Jakoberstraße zu einer Beleidigung und Körperverletzung, der Täter konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung festgenommen werden.

Eine 27-Jährige befuhr gegen 22:45 Uhr mit ihrem 26-jährigen Begleiter auf E-Scootern die Jakoberstraße auf der linken Gehwegseite in östlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 57 trafen sie auf einen 26-Jährigen. Als die Beiden an dem 26-Jährigen vorbeifahren wollten, beleidigte der Mann diese und schubste den 26-Jährigen von seinem E-Scooter. Dieser stürzte und schlug mit dem Kopf gegen den Rollladen einer dortigen Bäckerei. Anschließend flüchtete der Täter.

Der 26-Jährige E-Scooter-Fahrer erlitt eine Platzwunde und wurde zur Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Der 26-Jährige Täter konnte durch eine Polizeistreife in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung.