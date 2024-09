NEUTRAUBLING. LKR. REGENSBURG. Am späten Dienstagabend kam es zu einer Schussabgabe in der Schlesischen Straße in Neutraubling. Gegen zwei zunächst vorläufig festgenommene Tatverdächtige wurde nun Haftbefehl erlassen.

Am Dienstag, 18. September, wurde ein 45-Jähriger Mann in Neutraubling im Zuge eine Streits mit drei weiteren Männern kurz vor 22:00 Uhr durch eine Schussabgabe am Bein verletzt. Nachdem die zunächst noch unbekannten Männer mit einem Fahrzeug vom Tatort flüchteten, konnten innerhalb weniger Stunden drei Tatverdächtige durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Am Donnerstagnachmittag, 19. September, wurden zwei Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg nun dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Es handelt sich hierbei um zwei 21- jährige Deutsche. Der Richter erließ gegen die zwei Männer Haftbefehl aufgrund des Tatvorwurfs versuchten Totschlags. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in bayerische Justizvollzugsanstalten verbracht.

Der zunächst vorläufig festgenommen 22-jährige kosovarische Staatsangehörigen wurde nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu dem genauen Tathergang und den Hintergründen der Tat, werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.