Einbruch in Bäckereifiliale – Kripo sucht Zeugen

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang Unbekannte in eine Bäckereifiliale eingedrungen. In den Geschäftsräumen suchten die Täter nach Bargeld und entkamen samt Beute unerkannt.

Zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 02:00 Uhr, waren die Täter auf noch unbekannte Weise in die Filiale in der Behringstraße gelangt. Hierbei entwendeten diese einen Tresor. Dem Sachstand nach liegt der Beuteschaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Wer in der fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bäckerei gesehen hat oder eine andere ungewöhnliche Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Betrügerische "Handwerker" - Die Polizei ermittelt und warnt

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag haben vermeintliche Handwerker mit unsachgemäßen Arbeiten offensichtlich betrügerisch Geld erbeutet und sind anschließend geflüchtet. Die Polizei Aschaffenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe und warnt gleichzeitig vor derartigen Betrugsmaschen.

Gegen 14:45 Uhr klingelten die Männer bei einem Einfamilienhaus in der Luitpoldstraße und boten an, die Regenrinne reinigen zu können. Noch vor Beginn der Arbeiten sagte einer der unbekannten Täter, dass die Regenrinne ausgetauscht werden müsse. Die Bewohnerin vertraute den Männern und lies sie in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:45 Uhr ihre Regenrinne reparieren. Hierfür würde ein Betrag im niedrigen dreistelligen Bereich vereinbart. Kurz vor Beendigung der Arbeiten kamen die Unbekannten erneut auf die Bewohnerin zu und verlangten nun einen hohen vierstelligen Betrag.

Kaum hatte die Geschädigte den Männern eine niedrige vierstellige Summe übergeben, verließen die Betrüger schlagartig das Grundstück und fuhren in einem Transporter davon.

Bei dem Fahrzeug der unbekannten Männer handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter ohne Aufschriften und mit polnischer Zulassung.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder deren Insassen geben kann wird dringend gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0 zu melden.

Darüber hinaus rät die Polizei Unterfranken generell zur Vorsicht bei ungefragten Haustürgeschäften. Betrüger bieten beispielsweise spontane Handwerkerleistungen an oder versuchen sie, zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Ihre Opfer sind häufig Senioren und Seniorinnen, da diese tagsüber meistens zuhause sind.

Daher die Tipps der Polizei Unterfranken:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Brand im Kellergeschoss – Ursache vermutlich technischer Defekt

LAUFACH, OT HAIN IM SPESSART, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Ursache für einen Kellerbrand am Mittwoch ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Die erste Mitteilung über den Brand in der Dr.-Weber-Straße ging gegen 09:00 Uhr in der Einsatzzentrale der Polizei ein. Der Anrufer meldete den Ausbruch eines Feuers im Keller seines Anwesens. Innerhalb weniger Minuten war durch die Flammen dichter Rauch im Kellergeschoss entstanden. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt.

Die regionalen Feuerwehren waren unverzüglich mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Brandbekämpfung.

Beamte der Polizei Aschaffenburg sowie der Kriminalpolizei Aschaffenburg haben vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Der Brand dürfte den aktuellen Erkenntnissen nach aufgrund eines technischen Defekts im Keller ausgebrochen sein.

Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Zusammenstoß von Kind und Pkw - 6-Jährige schwer verletzt

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde ein 6-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Obernburger Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15:00 Uhr. Aus bislang unbekannten Gründen betrat die 6-Jährige die Glanzstoffstraße und kollidierte hier mit einem passierenden Pkw. Das Mädchen erlitt bei dem Zusammenstoß unter anderem massive Kopfverletzungen. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren umgehend vor Ort und versorgten das lebensbedrohlich verletzte Kind. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Hinweise des Polizeipräsidiums Unterfranken:

Fahren Sie im Straßenverkehr stets vorausschauend und rechnen Sie immer mit unvorsichtigen Fußgängern oder Radfahrern, die Ihren Fahrstreifen überqueren.

Verringern Sie gegebenenfalls rechtzeitig Ihre Geschwindigkeit und seien Sie jederzeit bremsbereit!

Denken Sie an die „Toten Winkel“ und nehmen Sie mit einem Blick über die Schulter Fußgänger oder Radfahrer beim Abbiegen bewusst wahr!

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde der Innenraum eines schwarzer 3er BMW durchwühlt. Das Fahrzeug parkte auf einem Pendlerparkplatz in der Straße "Hohenzollernring". Entwendet wurden Bargeld sowie eine Armbanduhr.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, wurde ein in der Goldbacher Straße geparkter Opel an der Beifahrerseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 19:00 Uhr und 20:40 Uhr, wurde ein silbernes E-Bike der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad wurde an einem Fahrradständer vor einem Restaurant am Campingplatz abgesperrt abgestellt.

MÖMBRIS, OT MENSENGESÄß, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, gegen 17:40 Uhr, wurde der Balkon sowie die Garagenwand eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Breitfeld" beschädigt.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 01.09., und Freitag, 13.09.2024, wurde ein Kabelverteilerschrank in der Freigerichter Straße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG AM MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Kellertüre eines Hauses in der Rosenbergstraße aufzuhebeln.

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 12:30 Uhr, wurde ein in der Barbarossastraße geparktes Fahrzeug durchsucht. Der Täter entwendete hieraus Bargeld, eine Sitzheizauflage sowie Einkaufstaschen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.