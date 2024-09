PLEYSTEIN. LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Eine Frau aus Pleystein ist am Mittwochnachmittag, den 18.September, Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Sie übergab wertvollen Schmuck an einen unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Am Mittwochnachmittag meldeten sich bei einer Frau aus Pleystein telefonisch mehrere Personen. Diese gaben sich als Kriminalbeamte, Richter und als eine Psychologin aus und überzeugten die Frau von einem angeblichen Unfall, verursacht durch die Schwiegertochter. Demnach wäre bei dem Unfall jemand gestorben, sodass eine Kaution notwendig wäre, um einen Gefängnisaufenthalt der Schwiegertochter abzuwenden. Die Betrüger hielten die Frau über mehrere Stunden am Telefon und brachten sie zur Übergabe von wertvollem Schmuck.

Der Abholer des Geldes kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Ca. 50 Jahre,

stämmige (nicht schlanke) Figur,

kurze Haare,

komplett dunkel gekleidet

Wer am Mittwochnachmittag eine verdächtige Person mit vorgenannter Beschreibung oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Stadtgraben West/Ziegeltrath/Marktplatz in Pleystein gesehen hat, wird gebeten sich unter der 0961/401-2222 an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu wenden.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen: