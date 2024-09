CHAM. LKR. CHAM. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich mehrere Unbekannte Zutritt zu einem Fachgeschäft und entwendeten dort Angelsportartikel im Wert von tausenden Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstag, 18. September, drangen kurz vor 23:00 Uhr mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft für Anglerbedarf in Altenmarkt bei Cham ein. Dort entwendeten die Personen hochwertige Angelutensilien und verursachten einen niedrigen fünfstelligen Beuteschaden. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in einem unbekannten Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Haben Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bereich der Bürgermeister-Schwinghammer-Straße in Altenmarkt bei Cham verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.