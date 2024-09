NEUTRAUBLING. LKR. REGENSBURG. Am Dienstagabend kam es in Neutraubling aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern zu einem größeren Polizeieinsatz, der bis zum Vormittag andauerte. Mittlerweile konnten mehrere Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen.

Am Dienstag, 17. September, geriet ein Mann in der Schlesischen Straße in Neutraubling mit mehreren männlichen Personen in eine Auseinandersetzung. Währenddessen kam es zu einer Schussabgabe durch einen der Tatverdächtigen. Der Mann wurde hierdurch verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Die Personengruppe flüchtete nach der Tat zunächst, weshalb umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Hierbei befand sich neben einer Vielzahl an Einsatzkräften auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Bereits wenige Stunden nach dem Vorfall gelang es den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Oberpfalz und des Polizeipräsidiums Niederbayern mit der Unterstützung von Spezialkräften drei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.