OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Mit einem Messer hat dem Sachstand nach am Freitagnachmittag ein 25-Jähriger die Goldschmiedin eines Juweliers bedroht. Nachdem die Inhaberin das Geschäft sofort verlassen hatte, flüchtete der Täter ohne Beute. Kurz nach der Tat konnte die Polizei Ochsenfurt den 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Ermittlungsrichter erließ am Samstag einen Haftbefehl.



Der 25-Jährige hatte sich bereits einige Tage zuvor Goldschmuck im Wert von rund 8.000 Euro zur Ansicht ausgesucht und mitgenommen. Am Freitag sollte er der Vereinbarung nach den Schmuck bezahlen. Doch statt der Goldschmiedin gegen 14:20 Uhr das Geld zu bringen, stand er plötzlich mit einem Messer im Verkaufsraum des Juweliers in der Hauptstraße und drohte mit einem Überfall. Die Inhaberin rettete sich sofort auf die Straße und rief um Hilfe. In diesem Moment verließ der Täter das Geschäft und flüchtete ohne Beute gemacht zu haben. Kurz nach der Tat konnte die Polizei Ochsenfurt den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen der Polizei wären jedoch ausgesprochen einfach gewesen, da der junge Mann sich für die Ansicht der Schmuckstücke mit seinem Ausweis ausgewiesen und seine Handynummer hinterlegt hatte.



Die Kripo Würzburg übernahm noch am Freitag die weiteren Ermittlungen von der Polizei Ochsenfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo den Beschuldigten am Samstag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ unter anderem einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten räuberischen Erpressung. Für den 25-Jährigen ging es im Anschluss direkt in eine Justizvollzugsanstalt.