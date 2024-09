SCHWANDORF. LKR. SCHWANDORF. Am Samstagabend wurde ein 13-jähriges Mädchen durch einen bisher noch unbekannten Mann in Schwandorf in sexueller Weise angegangen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Samstag, 14. September erstattete ein 13-jähriges Mädchen im Beisein ihrer Mutter Anzeige bei der Polizeiinspektion Schwandorf. Sie gab an, dass sie am selben Tag gegen 19:55 Uhr in der Noetherstraße in Schwandorf von einem bisher noch unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser habe sie zudem versucht zu Küssen und in sexueller Weise zu berühren. Die 13-Jährige wehrte sich gegen den Mann und mit einem Biss in den Unterarm gelang es ihr, der Situation zu entkommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,75 m groß

ca. 30 Jahre alt

schlanke Statur

südländisches Aussehen

dunkle Haarfarbe

Vollbart

Bekleidung: schwarzer Pullover, schwarze Jogginghose, weiße Sneaker der Marke Nike

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt nun zur Identität des Tatverdächtigen und bittet unter der Rufnummer 09621/890-0 um Zeugenhinweise.