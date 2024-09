Radsätze von Firmengelände entwendet - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am vergangenen Wochenende haben bislang Unbekannte Komplettradsätze im Wert mehrerer tausend Euro entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag, 07:50 Uhr, haben sich Unbekannte an mehreren Pkw zu schaffen gemacht die auf dem Gelände eines Autohauses in der Darmstädter Straße abgestellt waren. Hier entwendeten die Täter Radsätze im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Keller des Pfarrhauses unter Wasser gesetzt - Hoher Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Der Keller des Pfarrhauses im Ortsteil Leider wurde durch bislang unbekannte Täter absichtlich unter Wasser gesetzt. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Aschaffenburg sucht nach Zeugen.

Durch die örtliche Pastoralreferentin wurde der Polizei Aschaffenburg mitgeteilt, dass der Keller des Pfarrhauses in der Kirchstraße dem Anschein nach absichtlich unter Wasser gesetzt wurde. Dem Sachstand nach haben Unbekannte am Sonntag, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:00 Uhr den Gartenschlauch so ausgelegt, dass das Wasser in den Keller gelaufen ist.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Pfarrhauses gemacht haben, sich telefonisch unter 06021/857-2230 zu melden.

Notlage vorgetäuscht - Minderwertiger Goldschmuck für Bargeld angeboten

MAINHAUSEN, LKR. OFFENBACH. Am Montagabend täuschten zwei Männer vor, dass ihnen das Benzin ausgegangen sei. Bei dem angehaltenen Verkehrsteilnehmer handelte es sich jedoch um einen Polizeibeamten. Der Betrugsversuch ging hier nicht auf.

Betrüger versuchen wertlosen Goldschmuck gegen Bargeld zu tauschen.

Eine Notlage vortäuschen, um kostenlos Benzin zu ergattern? Auf diese Art und Weise gingen zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren am Montag, gegen 18:30 Uhr, an der Autobahnabfahrt Mainhausen in Hessen vor. Die Täter standen am Straßenrand und baten einen Autofahrer um einen Kanister Benzin oder eine finanzielle Zuwendung, da angeblich der Tank leer war. Im Gegenzug sollte ein Goldring als "Bezahlung" übergeben werden.

Polizist in zivil angehalten

Da es sich bei dem Verkehrsteilnehmer um einen Polizisten in Freizeit handelte, konnten die beiden Männer durch eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach kontrolliert werden. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden vor Ort entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs.

Tipps der Polizei

Seien Sie skeptisch, wenn sie von Fremden um Geld gebeten bzw. angebettelt werden.

Haben Sie den Verdacht, dass die Notlage lediglich vorgetäuscht ist, dann informieren Sie die Polizei unter dem Notruf 110, um die Täter zu überführen.

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Wer mitten auf einer viel befahrenen Straße anhält, riskiert im Zweifelsfall auch, vom Helfer zum Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Aus einem unverschlossenen Container des Entsorgungshofes in der Obernburger Straße wurde, durch bislang unbekannte Täter, Kupfer im Wert von über 1000€ entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU / WASSERLOS. In der Zeit von Sonntag 12:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr wurde das vordere Kennzeichen eines in der Otto-Hahn-Straße geparkten Mercedes Sprinter entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.