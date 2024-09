GOLDKRONACH, LKR. BAYREUTH. Im Lauf der letzten zwei Wochen brachen Unbekannte in ein Haus in Goldkronach ein und stahlen Schmuck. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter hatten sich im Zeitraum von Samstag, 31. August, bis Montag, 16. September, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mühlstraße verschafft und Schmuck im Wert einer mittleren vierstelligen Summe gestohlen. Der Eigentümer bemerkte am Montag das Fehlen der Wertsachen und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.