WEIDEN I. D. OPF. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Frau in Weiden i.d.OPf. auf ihrem Heimweg von einem Mann angesprochen und bedrängt. Der Mann folgte ihr bis nach Hause und konnte dort durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. festgenommen werden. Mittlerweise sitzt der Mann in Haft.

Am Samstag, 14. September, befand sich eine 37-jährige Frau gegen 05:20 Uhr auf dem Nachhauseweg von einer Lokalität in der Weidener Innenstadt, als sie von einem 34-jährigen Mann angesprochen wurde. Der 34-Jährige bedrängte die 37-Jährige und folgte ihr, trotz ihrer ablehnenden Haltung, bis nach Hause. Dort gelang es dem Tatverdächtigen die Wohnung mit der Frau zu betreten und sie weiterhin in sexueller Weise anzugehen. Um auf sich aufmerksam zu machen, startete die 37-Jährige einen Live-Stream in einem sozialen Netzwerk. Über einen aufmerksamen Zuschauer, der die Polizei in Hamburg informierte, wurde der Vorfall schließlich der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bekannt.

Die Polizeibeamten, die umgehend zur Wohnanschrift der Dame beordert wurden, konnten den 34-Jährigen an der Örtlichkeit vorläufig festnehmen. Dieser wurde am Sonntag, 15. September, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, woraufhin er in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen aufgrund des Sexualdeliktes führt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.

Auch wenn das Verhalten der Geschädigten in diesem Fall zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt hat, empfiehlt die Polizei in solchen Fällen den Polizei-Notruf 110! zu wählen.