1442. Widerruf Vermissung einer 51-Jährigen – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 14.09.2024, Nr. 1441

Am Freitag, 13.09.2024 gegen 16:30 Uhr, hatte sich eine 51-Jährige aus dem Kreis Olpe unter einem Vorwand aus einer Lokalität am Viktualienmarkt entfernt und kam im weiteren Verlauf nicht wie angekündigt zurück. Seitdem galt sie als vermisst.

Sie kehrte am Samstag, den 14.09.2024, selbstständig und wohlbehalten zurück.

1443. Baukran stürzt in Wohngebäude – Bogenhausen

Am 14.09.2024, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf durch die Leitstelle der Feuerwehr darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Ismaninger Straße ein Baukran schief stehe und drohe zu kippen.

Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei entsandt, welche vorsorglich die umliegenden Straßen im Gefahrenbereich sperrten. Ebenso musste der Straßenbahnbetrieb in der Ismaninger Straße eingestellt werden.

Noch während der Begutachtung der Gefahrenstelle durch die Feuerwehr, kippte der Baukran und stürzte in der Folge in zwei Wohngebäude in der Rauchstraße. Die Gebäude wurden dabei stark beschädigt. Es kam nach aktuellem Stand zu keinen Personenschäden. Die beiden am stärksten betroffenen Dachgeschosswohnungen waren zum Zeitpunkt des Unfalls unbewohnt.

Die Bewohner der beiden Anwesen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geräumt und versorgt.

Der Grund, wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann bis dato nicht beziffert werden.

Die Ismaninger Straße war zwischen der Sternwartstraße und der Cuviliésstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es kam in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

Das Kommissariat 13 (u. a. zuständig für Betriebsunfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.