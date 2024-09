MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Am Samstagvormittag raubte ein unbekannter Täter Bargeld aus dem Tresor eines Schreibwarenladens. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter betrat am Samstagvormittag einen Schreibwarenladen im Kösseine-Einkaufs-Center in Marktredwitz. Um 9.45 Uhr schlug er dort einen Angestellten des Ladens hinterrücks nieder und stahl anschließend Bargeld im Wert einer hohen vierstelligen Summe aus einem Tresor. Danach flüchtete der Täter unerkannt und in unbekannte Richtung. Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 10 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Innen- und/oder Außenbereich des Kösseine-Einkaufs-Centers gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.