WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. Nach rasch voranschreitenden Ermittlungen können die Würzburger Ermittlungsbehörden bereits neun Tage nach einem Raubüberfall auf eine Frau zwei Festnahmen vermelden. Ein 40-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine entscheidende Rolle bei den Ermittlungen spielte die Auswertung der Videoüberwachungen am Hauptbahnhof und am Barbarossaplatz.

Zeugenaufruf nach Überfall auf Frau

Wie bereits berichtet, hatte ein Unbekannter am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 11:45 Uhr, eine 83-Jährige vor einem Wohnhaus in der Frankenstraße ausgeraubt, nachdem diese zuvor an der Haltestelle "Frankenstraße Nord" aus einem Linienbus ausgestiegen ist. Den ersten Erkenntnissen nach sprach der Mann die Seniorin an und entriss ihr in der Folge ein Goldarmband. Im Anschluss flüchtete der Täter.

Die Kriminalpolizei Würzburg fahndete sofort mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann und hoffte dabei auch auf Hinweise von Zeugen.

Videoüberwachung führt Ermittler zum Tatverdächtigen

Im Zuge der intensiv weitergeführten Ermittlungen der Kripo Würzburg und der Staatsanwaltschaft wurde auch umfangreiches Videomaterial der Überwachungskameras am Hauptbahnhof und Barbarossaplatz ausgewertet. Dabei entdeckten die Ermittler eine männliche Person, die auf die veröffentlichte Personenbeschreibung des Täters passte und sich im zeitlichen Zusammenhang zu der Tat an beiden Örtlichkeiten aufhielt.

Hierdurch geriet schnell ein 40-Jähriger in den Fokus der Ermittler. Der Tatverdacht gegen den Mann aus dem Landkreis Würzburg erhärtete sich fortan.

Festnahme am Freitag – Untersuchungshaft angeordnet

Im weiteren Verlauf vollzog die Würzburger Kriminalpolizei einen zuvor durch die Staatsanwaltschaft Würzburg beantragten Durchsuchungsbeschluss. Dabei wurde der 40-jährige Tatverdächtige in seiner Wohnung festgenommen. Den Raubüberfall hat er bereits eingeräumt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 40-Jährige noch am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes gegen den Mann. Der Räuber befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.