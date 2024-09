WIESAU. LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten am Friedhof in Wiesau Diebe eine Vielzahl an Gräbern. Beim Abtransport der Beute wurden die Diebe vermutlich gestört. Am Morgen des gleichen Tages konnten mögliche Tatverdächtige bei Windischeschenbach angehalten werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Am Morgen des Mittwoch, den 11.September, bemerkten Zeugen auf dem Friedhof von Wiesau, dass eine Vielzahl an Gräbern von Dieben angegangen wurde. Der Grabschmuck wurde offensichtlich gesammelt und zum Abtransport bereitgelegt. Dies führt zur Vermutung, dass die Diebe gestört wurden und ohne Beute den Friedhof verlassen mussten.

Am gleichen Tag kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bei Windischeschenbach ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen. Bei der Kontrolle des Kleinbusses und der vier Insassen ergaben sich Ungereimtheiten. Weitere Recherchen ergaben unter anderem den Friedhof in Wiesau als Ziel der drei Personen. Inwieweit diese mit dem vorbereiteten Diebstahl in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft und durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. weiter untersucht.

Personen, deren Gräber am Friedhof in Wiesau beschädigt wurden oder die in dessen Umfeld in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch ungewöhnliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0941/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.