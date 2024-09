IMMENSTADT / B 308. Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Beide Pkw-Fahrerinnen wurden leicht verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Auf der Fahrbahn war ein Ölfilm. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Am Donnerstag, den 12.09.2024, gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die B 308 von Immenstadt kommend in Richtung Oberstaufen. Auf Höhe von Hinterstaufen kam die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve ins Schlingern und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrerin. An der Unfallstelle stellten die Polizeikräfte einen großflächigen Ölfilm fest, der nach bisherigem Ermittlungsstand als unfallursächlich angesehen wird. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Pkws entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten jeweils abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und zur Reinigung durch die Straßenmeisterei für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Der Verursacher der Ölspur ist bislang unbekannt. Die Polizei Immenstadt ermittelt nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter 08323-96100. Wer hat Öl auf der B 308 verloren? Hat jemand Beobachtungen gemacht oder weiß, wer dafür verantwortlich war? (PI Immenstadt)

