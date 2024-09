ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Heute in den frühen Morgenstunden bedrohten zwei bislang unbekannte Männer einen Taxifahrer mit einem Messer, um den Betrag für eine durchgeführte Taxifahrt nicht bezahlen zu müssen. Die beiden Unbekannten konnten flüchten, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Taxifahrer beförderte die beiden Männer gegen 04.50 Uhr vom Bahnhof in die Industriestraße vor die dortige Bade- und Saunawelt. Als der 57-jährige Taxifahrer den beiden Männern den Preis für die Fahrt einforderte, gaben die Beiden an, nicht zahlen zu können. Im Verlauf des Gespräches zog einer der Männer, der auf dem Beifahrersitz saß, ein Messer und bedrohte den 57-Jährigen. Als dieser sich wehrte, packte ihn der hinter dem Fahrerplatz sitzende Mann und hielt ihn fest. Der 57-Jährige aber setzte sich weiterhin zur Wehr, sodass die beiden Angreifer schließlich von ihm abließen und auf der Industriestraße in nord-östliche Richtung davonliefen. Er rief umgehend den Notruf.

Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nach den beiden bislang unbekannten Tätern konnte diese in der Nacht nicht mehr festgestellt werden.

Der Taxifahrer erlitt leichte Schnittverletzungen. Er wurde durch alarmierte Rettungskräfte in eine umliegendes Krankenhaus eingeliefert, welches er heute wieder verlassen konnte.

Nach Angaben des Taxifahrers sollen sich die Täter in ausländischer Sprache, vermutlich aus dem arabischen Raum, unterhalten haben. Einer der Täter soll circa 30 Jahre alt gewesen sein, soll schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart haben, keine Brille, mit eventuell dunklem Jogginganzug mit langen Ärmeln und langer Hose. Zum weiteren Täter liegen keine Hinweise vor.

Die Ermittlungen zum Überfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 10.09.2024, 15.45 Uhr