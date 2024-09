POCKING, LKR. PASSAU. In den frühen Morgenstunden am gestrigen Montag (09.09.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der Bürgermeister-Wenig-Straße ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach hebelten die Unbekannten im Zeitraum von 02.00 bis 05.00 Uhr ein Fenster am Restaurant auf und konnten so das Gebäude betreten. Nach gewaltsamen Öffnen der Bürotür und des dort befindlichen Tresors flohen die unbekannten Täter mit einer höheren Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich. Zu den Tätern liegen bislang keine Hinweise vor.

Die Ermittlungen zum Einbruch wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Die Ermittler bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 10.09.2024, 10.15 Uhr