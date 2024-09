WAIDHAUS. LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Vohenstrauß in Waidhaus ein verdächtiges Fahrzeug nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Hierbei wurden bei dem Fahrer des Pkw mehrere, verschiedene Straftaten und ein offener Haftbefehl festgestellt. Der Fahrer ging in Haft. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. und die Polizeiinspektion Vohenstrauß ermitteln nun.

Am Mittwoch, 4. September, wurde der Polizeiinspektion Vohenstrauß am späten Abend ein auffälliges Fahrzeug in einer Wohnsiedlung in Waidhaus mitgeteilt. Der Pkw konnte durch die hinzugerufene Streife im Bereich der Straße Am Kiesbeet angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug war mit einem 60-jährigen Fahrer und zwei weiteren Insassen, einem Mann und einer Frau, besetzt.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass der Pkw mit falschen Kennzeichen versehen war. Sie wurden von den Einsatzkräften sichergestellt.

Beim Abgleich der Daten des 60-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Tirschenreuth mit dem polizeilichen Fahndungsbestand wurde bekannt, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Zudem ergab ein freiwilliger Drogentest, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Dementsprechend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich zudem Zweifel an der Fahrerlaubnis des 60-Jährigen. Aufgrund des offenen Haftbefehls wurde der Mann zunächst bei der Polizeiinspektion Weiden arrestiert. Der zuständige Amtsrichter bestätigte den bestehenden Haftbefehl. Der 60-jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weiterhin wurden im Rahmen der Durchsuchung des Pkw eine nicht geringe Menge Crystal und ein ihm nicht gehörender, in der Sachfahndung ausgeschriebener Personalausweis aufgefunden und beschlagnahmt.

Den 60-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen diversen Verkehrsdelikten, Unterschlagung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Überprüfung der beiden Mitfahrer verlief negativ, sie wurden nach Feststellung ihrer Personalien entlassen.