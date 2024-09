BERG, LKRS.STARNBERG.Unbekannte drangen in der Nacht auf Sonntag (08.09.) in den Turm einer Windkraftanlage bei Berg ein und versuchten, Feuer zu legen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Gegen 03:15 Uhr verschafften sich die Täter mithilfe eines mitgebrachten Trennschleifers Zutritt zum Turm des Windrades an den Wadlhauser Gräben in Berg. Im Anschluss versuchten die Unbekannten, die Anlage durch das Einbringen zuvor entzündeter Gegenstände in Brand zu setzen. Diese Brandbeschleuniger erloschen jedoch, bevor das Feuer auf Teile des Kraftwerkes übergreifen und einen zu erwartenden Millionenschaden verursachen konnte.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.