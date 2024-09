1402. Pkw kommt von Fahrbahn ab; vier Personen verletzt - Aying

Am Donnerstag, 05.09.2024, gegen 20:30 Uhr, fuhr eine 19-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Pkw VW die Miesbacher Straße von Kleinkarolinenfeld kommend in Richtung Faistenhaar. Im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen, eine 16-Jährige, ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger jeweils mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach sowie ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass dieser die Böschung hinabrutschte. Dabei überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Pkw wurde stark deformiert.

Der 22-Jährige musste von der Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die anderen Insassen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Die 19-Jährige Fahrerin sowie die 16-Jährige und der 19-Jährige wurden leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Es ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der 19-jährigen Fahrerin, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Am Pkw entstand ein Totalschaden und er wurde abgeschleppt.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei. Diese übernimmt auch die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

1403. Alleinunfall einer Radfahrerin; eine Person verletzt - Untergiesing

Am Freitag, 06.09.2024, gegen 16:25 Uhr, fuhr eine 63-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad Pegasus auf dem Radweg der Pilgersheimer Straße stadtauswärts in Richtung Candidplatz.

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte die Fahrradfahrerin alleinbeteiligt. Hierbei zog sich die 63-Jährige schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zum Unfallzeitpunkt trug die 63-Jährige keinen Fahrradhelm. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Diese übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

Die Verkehrspolizei weißt erneut daraufhin, dass trotz fehlender Tragepflicht ein Fahrradhelm Kopfverletzungen verhindern oder zumindest minimieren kann.

1404. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt - Hadern

Am Freitag, 06.09.2024, gegen 21:45 Uhr, befand sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin auf dem begrünten Mittelstreifen der Waldwiesenstraße in Hadern. Sie versuchte dort ihren sich losgerissenen Hund wieder einzufangen.

Zeitgleich fuhr eine 59-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW die Waldwiesenstraße in Richtung der Straßenkreuzung zur Würmtalstraße.

Als der Hund über die Fahrbahn davonlief, trat auch die 27-Jährige auf die Fahrbahn der Waldwiesenstraße. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem Pkw der 59-Jährigen. Die 27-Jährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde leicht beschädigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1405. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Feldmoching

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 13:00 Uhr, gab ein bislang unbekannter Täter einer 80-Jährigen mit Wohnsitz in München gegenüber an, dass er aufgrund Bauarbeiten im Haus etwas überprüfen müsse. So verschaffte er sich sowie ein weiterer bislang unbekannter Täter Zutritt in das Haus der Seniorin.

Während der erste der falschen Handwerker sich von der Bewohnerin das gesamte Haus zeigen ließ, blieb der zweite Täter unbeaufsichtigt. Nach etwa 20 Minuten verließen beide unbekannten Täter das Haus.

Erst im Nachgang konnte durch einen Angehörigen der 80-Jährigen festgestellt werden, dass Bargeld und Schmuck in Gesamtwert von mehreren Tausend Euro fehlen. Der 44-jährige Familienangehörige verständigte über den Notruf die Polizei.

Durch die Kriminalpolizei wurden umfassende Spurensicherungsmaßnahmen im Haus durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 - 50 Jahre alt, sprachen Deutsch.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paul-Preuß-Straße / Herbergstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1406. Geklärter Vermisstenfall - Baierbrunn

Am Dienstag, 03.09.2024, gegen 07:30 Uhr, machte sich ein 78-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf den Weg zu einer Wanderung vom Münchner Marienplatz bis nach Schäftlarn.

Nachdem der 78-Jährige am Mittwoch, den 04.09.2024, in der Früh nicht zu einem Termin erschien, verständigte seine 61-jährige Lebensgefährtin mit Wohnsitz in München die Polizei. Es musste davon ausgegangen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Sofort wurde eine große Absuche mit vielen Polizeikräften entlang der Route eingeleitet. Zur Unterstützung wurden unter anderem geschlossene Einheiten, die Reiterstaffel, die Diensthundestaffel sowie die Hubschrauberstaffel eingesetzt.

Im Rahmen der Absuche konnten in der Nähe eines Trampelpfades in Richtung Isar, verschiedene Gegenstände, u.a. der Rucksack des 78-Jährigen, aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf konnten Polizeibeamte der Münchner Reiterstaffel den 78-Jährigen feststellen, welcher den Polizeibeamten desorientiert entgegenkam. Er wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) der Münchner Kriminalpolizei ist für die weitere Sachbearbeitung zuständig.

1407. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer verdächtigen Person - Berg am Laim

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 15:30 Uhr, teilte ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Notruf der Polizei München mit, dass er aus einer Wohnung eine männliche Person beobachtet hat, welche eine Schusswaffe bei sich führt. Zuvor wurde er von dieser Person verbal bedroht, während dabei auch die Schusswaffe vorgezeigt wurde.

Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit. In der sofort eingeleiteten Fahndung in diesem Wohngebiet konnte der Tatverdächtige, ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München, angetroffen und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung konnte jedoch keine Schusswaffe aufgefunden werden.

Im Rahmen der weiteren Suchmaßnahmen konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an der Einsatzörtlichkeit ein Tierabwehrgerät aufgefunden und sichergestellt werden. Das Tierabwehrspray sieht dem ersten Anschein nach aus wie eine Pistole.

Das Tierabwehrspray konnte dem 41-Jährigen zugeordnet werden.

Der Tatverdächtige wurde zu einer Polizeidienststelle verbracht. Er wurde unter anderem wegen der Bedrohung angezeigt. Im weiteren Verlauf wurde er aufgrund der Fremdgefährdung in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung) der Münchner Kriminalpolizei.

1408. Schulbeginn am 10.09.2024; Aktion Sicher zur Schule - Sicher nach Hause

Am Dienstag, 10.09.2023, beginnt in München das neue Schuljahr. Mit dem ersten Schultag beginnt für die Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Der tägliche Schulweg stellt dabei eine besondere Herausforderung dar.

Die Schulwegsicherheit hat daher im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 'Bayern mobil - sicher ans Ziel' einen hohen Stellenwert. Gerade die Schulanfänger bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Aus diesem Grund besteht Kindern gegenüber für alle Verkehrsteilnehmer eine erhöhte Sorgfaltspflicht.

Es muss uns Erwachsenen bewusst sein, dass Kinder die Welt mit anderen Augen sehen und auch aus einer anderen Perspektive erleben. Sie denken und verhalten sich anders als Erwachsene. Weil ihnen die Erfahrung fehlt, können sie auch die Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht richtig einschätzen. Kinder sind spontan und impulsiv; sie reagieren häufig emotional.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule - Sicher nach Hause“ intensiviert die Münchner Polizei vom ersten Schultag bis zum 30. September die Überwachung der Schulwege und Schulbushaltestellen. Dabei werden die Schüler - vor allem die ABC-Schützen - auf Gefahrenstellen hingewiesen und sie erhalten entsprechende Verhaltensempfehlungen.

Im Jahr 2023 wurden im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Münchens 111 Schulwegunfälle verzeichnet, was einer Steigerung von 7,7% im Vergleich zum Vorjahr (103 Schulwegunfälle) entspricht. Hierbei wurden 118 Schulkinder verletzt (106), davon neun schwer.

Folgende Verhaltenshinweise helfen, den täglichen Weg zur Schule und wieder nach Hause für alle Beteiligten unfallfrei zurückzulegen:

• Achten Sie auf eine gute Sichtbarkeit, insbesondere durch helle, bunte Kleidung, sowie Reflektoren auf Jacken und Schulranzen.

• Üben Sie mit Ihren Kindern den Schulweg und sprechen Sie über gefährliche Stellen. Der kürzeste Weg ist dabei nicht unbedingt der sicherste.

• Bei einem Wechsel in weiterführende Schulen verändern sich die Schulwege und die Kinder werden eigenständiger. Üben Sie den neuen Schulweg unter Berücksichtigung evtl. neuer Transportmittel, z.B. Fahrrad.

• Überprüfen Sie regelmäßig mit Ihren Kindern zusammen die Verkehrssicherheit des Fahrrads, z.B. Licht und Klingel, und lassen Sie das Kind einen Fahrradhelm tragen (gleiches gilt für die Eltern).

• Vermeiden Sie Hektik und beginnen Sie den Tag mit einem ausreichenden Zeitpolster.

• Achten Sie auf eine ausreichende Sicherung, wenn die Kinder mit dem Auto gebracht werden.

• Nutzen Sie evtl. vorhandene Kiss&Ride Zonen oder im Umfeld der Schule verfügbare Parkplätze. Das Halten und Parken in zweiter Reihe oder Haltverbotszonen vor der Schule stellen Verkehrsordnungswidrigkeiten dar, die von der Polizei verstärkt überwacht und geahndet werden.

• Achten Sie besonders bei haltenden Bussen auf Kinder, die plötzlich die Fahrbahn wechseln.

• Das Überholen eines Busses, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht an eine Haltestelle heranfährt, ist nicht erlaubt. Ebenso darf an Bussen, die mit eingeschaltetem Warnblinklicht an einer Haltestelle stehen nur in Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden - das gilt auch für den Gegenverkehr.

• Seien Sie besonders dort vorsichtig, wo Kinder die Fahrbahn überqueren, z.B. an Fußgängerüberwegen oder Kreuzungen, auch wenn dort Schulweghelfer unterstützen.

• Achten Sie auf die vielerorts geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen im Bereich von Schulen, Kindergärten und Altenheimen.

1409. Warnhinweis zu falschen Mitarbeitern der Stadtwerke München – Stadtgebiet und Landkreis München

Aus aktuellem Anlass wird darauf hingewiesen, dass es vermehrt zu Betrugsfällen von angeblichen Mitarbeitern der Stadtwerke München kommt. Diese besuchen verschiedene Haushalte im Stadtgebiet und Landkreis München und geben sich als Beschäftigte der Stadtwerke München aus. Dabei fordern sie die Bewohner auf, ihre Stadtwerke-Jahresrechnung vorzuzeigen oder ihre Zählernummer zu nennen.

Nähere Details dazu finden sie unter https://www.swm.de/kundenservice/warnung .

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadtwerke München mit dieser Vorgehensweise keine Daten vor Ort erfragen. Zudem können sich Beschäftigte der Stadtwerke München mit einem Dienstausweis ausweisen oder die Bewohner können beim SWM Kundenservice (0800 796 796 0; kostenfrei) nachfragen, ob eine bestimmte Person tatsächlich für die SWM tätig ist.

Sollten Sie einen solchen Besuch mit der Aufforderung von Mitarbeitern der Stadtwerke München erhalten, wenden sie sich umgehend an ihre Münchner Polizei unter dem Notruf 110.

1410. Verstoß nach dem Waffengesetz - Altstadt

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 16:40 Uhr, teilte ein Passant über den Notruf der Polizei München mit, dass eine männliche Person mit einem Schwert in Richtung Viktualienmarkt gegangen ist. Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit.

Weitere Zeugen gaben an, dass die Person das Schwert in der Fußgängerzone zudem durch die Luft geschwungen habe. Zu einer Gefährdung von Passanten kam es dabei nicht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Person im Bereich der Schwanthaler Straße festgestellt werden. Bei der Kontrolle steckte das Schwert zwischen Rucksack und Rücken in einer Schwertscheide.

Bei der Person handelt es sich um einen 30-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Das Schwert wurde beschlagnahmt und der 30-Jährige wurde wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 24 (Waffenrecht) der Münchner Kriminalpolizei.

1411. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Imbissbude - Schwabing

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 03:00 Uhr, wurde in eine Imbissbude in Schwabing eingebrochen. Ein 32-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeit und durchsuchte diese nach Stehlgut.

Zwei Passantinnen konnten dies beobachten und verständigten den Notruf der Polizei.

Der 32-Jährige verließ daraufhin die Imbissbude und flüchtete in Richtung Münchner Freiheit.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte dieser aufgrund der Übereinstimmung mit der abgegebenen Personenbeschreibung durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Er wurde wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Der 32-Jährige wurde am Samstag, 07.09.2024, dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der 32-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weitere Sachbearbeitung wird vom Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.