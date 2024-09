NÜRNBERG. (947) Am frühen Samstagmorgen (07.09.2024) ereigneten sich mehrere Brände im Nürnberger Westen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 01:50 Uhr teilte ein Passant der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass im Nürnberger Westpark ein abgestellter Kinderwagen brennen solle. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West, welche kurz darauf vor Ort eintraf konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen.

Gegen 03:15 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Carport in der Rehdorfer Straße in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Carport bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Anwesen zu verhindern. Durch das Brandgeschehen wurde der Carport und drei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 80.000 Euro geschätzt.

Kurz vor 05:00 Uhr wurde der integrierten Leitstelle ein Brand einer Hausfassade in der Leyher Straße gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand die Holzfassade des Anwesens in Brand und konnte abgelöscht werden. Während der Löschmaßnahmen erlitt eine Polizeibeamtin eine Rauchgasintoxikation und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandfälle aufgenommen. Ein Zusammenhang der Brandfälle wird geprüft und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Da derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, welche im Bereich der Brandorte verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold