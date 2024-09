KRUMBACH. Seit Mitte März ermittelt die Polizeiinspektion Krumbach wegen mehrerer Diebstahlsdelikte aus nicht versperrten Pkw und Garagen im Bereich des Oberen Feldes. Nun konnten die Beamten einen Tatverdächtigen ermitteln.

Die Ermittlungen führte die Polizei zunächst gegen Unbekannt. Die Auswertung der Spuren führte die Ermittler zu einem 28-jährigen Tatverdächtigen. Der Verdacht erhärtete sich durch vorhandene Videoaufzeichnungen, sowie durch Zeugenaussagen. Bei weiteren Diebstählen am 19.08.2024 verlor der Tatverdächtige im Bereich der Tatorte sein Mobiltelefon. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete diese die Durchsuchung der Wohnanschrift des 28-Jährigen an. Im Rahmen der Durchsuchung fand die Polizei Diebesgut aus den vorgenannten Taten auf. Dies stellten die Ermittler als Beweismittel sicher.

Das Diebesgut konnte die Polizei größtenteils den Geschädigten zuordnen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft an diese aushändigen. Bei der Durchsuchung leistete ein unbeteiligter, 46-jähriger Mitbewohner des 28-Jährigen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen ihn leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Eine genaue Schadenssumme zu den begangenen Taten ist der Polizei noch nicht abschließend bekannt. Der 28-Jährige entwendete unter anderem Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten der Geschädigten, elektronische Geräte, Mobiltelefone, Bargeld und Werkzeuge. Nach Abschluss der Maßnahmen entließ ihn die Polizei wieder auf freien Fuß.

Am 03.09.2024, in der Zeit von 00.30 bis 01.45 Uhr, wurde der 28-Jährige erneut straffällig. Zeugen beobachteten, wie er mit einer Taschenlampe in Anwesen leuchtete. Ein Geschädigter hatte direkten Kontakt zum 28-Jährigen und erkannte diesen auch auf Grund der vorherigen Ermittlungen wieder. Der 28-Jährige flüchtete auf einem zuvor entwendeten E-Scooter. Im Verlauf der Nacht wurden wieder mehrere Pkw und Anwesen im Bereich des Oberen Feldes angegangen. Auch in diesen Fällen entwendete er Gegenstände.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete erneut die Durchsuchung der Wohnanschrift des Täters an. Beim Eintreffen der Streife war dieser nicht vor Ort. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung traf ihn die Polizei auf dem E-Scooter fahrend im Bereich Krumbach an. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Zum Zeitpunkt der Festnahme führte er Diebesgut und Werkzeug mit sich. Dieses stellte die Polizei sicher. An der Kontrollörtlichkeit fanden die Beamten zudem ein zuvor entwendetes Fahrrad auf. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass ein bislang unbekannter Mittäter diesen Taten beteiligt war und das Fahrrad als Fortbewegungsmittel verwendete.

Bei dem 28-Jährigen stellten die Beamten noch Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum fest. Da er auf einem E-Scooter unterwegs war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen, welche eventuell Hinweise zum Mittäter, oder zu den genannten Taten geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Tel. 08282 905111, melden. (PI Krumbach)

Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).