RIEKOFEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein 24-Jähriger in der Nähe von Riekofen von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau hat zur Klärung eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Am Mittwoch, 04. September, wurde der Polizei eine schwer verletzte Person auf der Staatsstraße 2146 mitgeteilt. Der 24-Jährige aus dem Landkreis Straubing-Bogen befand sich gegen 01:00 Uhr fußläufig auf der Staatsstraße 2146 zwischen Sünching und Riekofen, als er durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt wurde. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zur Identität des noch immer flüchtigen Unfallfahrers, laufen auf Hochtouren.

Die eingerichtete Ermittlungsgruppe überprüft intensiv die bereits zahlreich eingegangen Hinweise, die Aufschluss über das Unfallfahrzeug oder den unbekannten Fahrer geben könnten. Unter anderem werden auch Werkstätten in der Nähe in Augenschein genommen und die Videoaufzeichnungen der nahe gelegenen Tankstellen gesichtet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde aufgrund eines Zeugenhinweises bereits auch ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Dieser führte bisher jedoch nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Unter der Beteiligung der Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg werden alle vorhandenen Spuren detailliert ausgewertet. Weitere Erkenntnisse sollen das durch die Staatsanwaltschaft Regensburg beauftragte unfallanalytische Gutachten und die morgige Obduktion den Unfallopfers erbringen.

Die Bevölkerung wird weiterhin darum gebeten, alle Beobachtungen und Hinweise, die in Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten, unter der Rufnummer 09482/9411-0 an die Polizeiinspektion Wörth an der Donau zu melden!