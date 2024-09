REGENSBURG. Am Mittwoch, den 4. September 2024, ereignete sich in Regensburg ein Raubdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte einer der Täter bereits vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es beim Parkhaus Dachauplatz in Regensburg zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Dabei gingen ein 16-Jähriger und 18-Jähriger einen 17-jährigen Geschädigten unvermittelt körperlich an. Letztendlich konnte das Täter-Duo vorerst mit der Tatbeute, persönliche Gegenstände, mitunter der Rucksack des Geschädigten, entkommen. Der 17-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, musste vor Ort jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Aufgrund der sofort eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen konnten einer der beiden Täter bereits festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Erstmaßnahmen nach Rücksprache mit der Regensburger Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in diesem Fall und bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalls bei Ihnen melden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.