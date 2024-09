BAYREUTH. Von Mittwoch auf Donnerstag verschwand in der Bayreuther Altstadt ein geparkter Hyundai Tucson. Die Kripo Bayreuth ermittelt wegen Kfz-Diebstahls und sucht Zeugen.

Am Mittwochabend um 19.30 Uhr sahen Zeugen zuletzt den Hyundai, der in der Böcklinstraße geparkt war. Als der Besitzer am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr wegfahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen Kfz-Diebstahls und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der olivgraue Hyundai Tucson trug zuletzt die Kennzeichen BT-L 8085. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von rund 20.000 Euro und ist mit Keyless-Go System ausgestattet. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des SUV machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 zu melden.

Vermutlich haben die Diebe das Keyless-Go System des Fahrzeugs überwunden.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Go System: