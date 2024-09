NÜRNBERG. (938) Am Freitagabend (06.09.2024) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine sich fortbewegende Versammlung von Radfahrern statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.



Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr ist folgende Wegstrecke betroffen:

Richard- Wagner- Platz – Frauentorgraben – Am Plärrer – Rothenburger Straße – FSW

(FR Süden) – Schwabacher Straße – FSW (FR Norden) – Rothenburger Straße

(Zwischenkundgebung) – FSW (FR Süden) – Schwabacher Straße – Kohlenhofstraße –

Emmy-Noether-Straße – Steinbühler Straße – Am Plärrer – Spittlertorgraben –

Westtorgraben – Am Hallertor – Maxplatz – Weintraubengasse – Augustinerstraße –

Winklerstraße – Sebalder Platz – Rathausplatz (Zwischenkundgebung) – Theresienstraße

– Theresienplatz – Innere LauferGasse – Innerer Laufer Platz – Beckschlagergasse –

Innere-Cramer-Klett-Straße – Rathenauplatz – Bayreuther Straße – Äußere Bayreuther

Straße – Ziegelsteinstraße – Rathsbergstraße – Neuwieder Straße (Zwischenkundgebung)

– Rathsbergstraße – Ziegelsteinstraße – Äußere Bayreuther Straße – Bayreuther Straße –

Rathenauplatz – Laufertorgraben – Steubenbrücke – Marientorgraben – Königstorgraben

– Bahnhofsplatz – Frauentorgraben – Richard- Wagner Platz

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der

Strecke, insbesondere im Bereich des Altstadtrings, zu Verkehrsbehinderungen und

Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den

Fahrverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu

beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke

weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl