REGENSBURG. Am Freitagabend, den 30. August soll ein Kind in einer Asylunterkunft in der Plattlinger Straße von einem Unbekannten angegangen und verletzt worden sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach Aussage des Vaters soll dessen Kind am vergangenen Freitag gegen 19:00 Uhr von einem Unbekannten aus bislang ungeklärten Gründen im Halsbereich verletzt worden sein. Die Unterkunft befindet sich in der Plattlinger Straße, von wo aus sich die Person mit einem roten Fahrzeug nach der Tat wegbewegt haben soll. Das Kind benötigte keine ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.