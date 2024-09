KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Seit Mittwochmittag wird eine 24-jährige Frau vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe braucht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 24-jährige Karoline Bayer wurde zuletzt am Dienstag in Laudenbach gesehen. Sie verlies dort ihr zuhause, stieg in ihr Auto und wollte zur Arbeit fahren. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen und in den letzten Stunden als vermisst gemeldet. Die Beamten gehen davon aus, dass sie sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Miltenberger Polizei sucht die Frau auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers. Nun bitten die Beamten auch die Bevölkerung um ihre Hilfe.

Karoline Bayer kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

Schulterlange braune Haare

Dunkle lange Hose und dunkler Pullover

Weiße Turnschuhe

Beschreibung des Fahrzeugs:

Hersteller, Typ: BMW, Mini One

Farbe: Schwarz

Kennzeichen: MIL-BY88

Hinweise nimmt die Miltenberger Polizei unter 09371/945-0 entgegen.