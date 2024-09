LAUF A. D. PEGNITZ. (937) In Röthenbach a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ereignete sich am Mittwochnachmittag (04.09.2024) ein schwerer Verkehrsunfall. Der 40-jährige Fahrer eines Motorrollers zog sich bei der Kollision mit einem Lkw tödliche Verletzungen zu.



Der 40-Jährige war um kurz nach 15:00 Uhr mit einer Vespa in der Renzenhofer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer, der in der Renzenhofer Straße in entgegengesetzte Richung fuhr, wollte nach links in die Werner-von-Siemens-Allee abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorroller. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich der 40-jährige Rollerfahrer schwerste Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er in den Nachmittagsstunden verstarb. Der 66-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme führten Beamte der Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Gutachter hinzu. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei den Motorroller sicher und ließ diesen abschleppen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 9000 Euro geschätzt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Röthenbach a. d. Pegnitz übernahmen die Verkehrsmaßnahmen an der Unfallörtlichkeit, die bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt werden musste.



Erstellt durch: Michael Konrad